Una delle più note pizzerie di Roma chiude ma è una buona notizia Novità in casa Seu

Una delle pizzerie più celebri di Roma, Seu Pizza Illuminati, chiude temporaneamente, ma non c'è da preoccuparsi. Questa pausa rappresenta una novità entusiasmante per Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, che preparano sorprese per i loro affezionati clienti. Presto torneranno con nuove proposte che promettono di stuzzicare il palato!

Si abbasserà per qualche mese la saracinesca di Seu Pizza Illuminati, l'insegna che ha portato al successo Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo

