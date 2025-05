una cena romantica al ristorante poi se ne vanno senza pagare il conto

Viareggio, 16 maggio 2025 – Lui e lei, entrambi sulla trentina, si sono presentati alla trattoria “ Da Cicero “, poco più tardi delle 21.30. Con la prenotazione, per essere anche certi di avere un tavolo. E “che in questa storia ci sarebbe stato poco da ridere dovevo capirlo già dalla battuta con cui si sono approcciati.”. Ma la certezza Luca Cicero, titolare del ristorante affacciato su via Coppino – dove Viareggio la trovi nel piatto ma anche in quella capacità di ironizzare su tutto con gusto sopraffino – l’ha avuto quando la coppia se n’è andata dal locale. Senza pagare il conto della cena, “e portandosi via anche i due calici di vetro”. Era già accaduto in passato, “ma ogni volta che succede – dice l’oste – è come la prima”. Si resta sorpresi, per usare un eufemismo. Questa volta “quando la coppia è arrivata – prosegue nel racconto Cicero – l’ho fatta accomodare, invitandoli anche a scegliere la sala che preferivano”. 🔗Leggi su Lanazione.it

