Una casa in regalo per negare l’esistenza del clan D’Alessandro al processo per l’omicidio del padre

Un apparente gesto di generosità si trasforma in un intricato intreccio di corruzione, mentre una casa in regalo si rivela essere il fulcro di un piano per negare l'esistenza del temuto clan D'Alessandro. Un'inchiesta svela le manovre sordide di una testimone disposta a sacrificare la verità in cambio di un appartamento. Continua a leggere...

