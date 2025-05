Un uomo spara alla propria moglie la ferisce gravemente e poi si toglie la vita Sul comodino una lettera

In una tragica mattinata a Otranto, un uomo di 85 anni ha sparato alla moglie, ferendola gravemente, per poi togliersi la vita. La drammatica scena è avvenuta in un appartamento di via Monsignor Gaetano Pollio, dove è stata rinvenuta una lettera sul comodino. I vicini, allertati, hanno assistito attoniti alla terribile escalation di violenza.

OTRANTO – Un 85enne spara alla propria moglie, la ferisce gravemente e poi si toglie la vita. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, a Otranto, all'interno di un appartamento nel quale viveva la coppia, al civico 10 di via Monsignor Gaetano Pollio. Intorno alle 9.30, alcuni vicini di.

