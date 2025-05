Un uomo molesta ragazzine in strada e rischia il linciaggio | bloccato e condotto in caserma

Un uomo di origine straniera, visibilmente alterato, è stato fermato a Paternò dopo aver molestato alcune ragazzine per strada. L'episodio ha scatenato la reazione dei passanti, pronti a intervenire per difendere le vittime. Il malintenzionato è stato bloccato e condotto in caserma, evitando così un possibile linciaggio.

Un cittadino di origine straniera, in uno stato di alterazione psico-fisica, avrebbe iniziato a dare fastidio ad alcune persone di Paternò in strada. La sua attenzione si sarebbe focalizzata soprattutto nei confronti di alcuni gruppi di ragazzine. L’uomo le avrebbe avvicinate importunandole e. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Un uomo molesta ragazzine in strada e rischia il linciaggio: bloccato e condotto in caserma

