Un uomo è finito nei guai perché stava passeggiando in strada con un giavellotto

Nel quartiere Torrino ed Eur, un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre passeggiava con un giavellotto. L'operazione, svolta dalla compagnia dell'Eur con il supporto dei Nas e del nucleo ispettorato del lavoro di Roma, rientra in un servizio straordinario di controllo, seguendo le direttive del prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

I carabinieri della compagnia dell'Eur, con il supporto dei Nas e del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Roma, hanno svolto un servizio straordinario di controllo nel quartiere Torrino ed Eur, seguendo le linee strategiche indicate dal prefetto di Roma Lamberto Giannini. Nel corso dei. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Un uomo è finito nei guai perché stava passeggiando in strada con un giavellotto

Se ne parla anche su altri siti

Mira. Sorpreso con cacciavite e tenaglia in mano, stava per tagliare i cavi di rame dell'illuminazione pubblica, arrestato un 28enne

Segnala msn.com: MIRA - Un uomo di 28 anni è finito nei guai lo scorso 16 giugno dopo essere ... Approfittando del buio della notte, il giovane li stava prelevando da alcuni tombini, quando la sua azione non ...

Queste telefonate non devono solo infastidirti | Se non parla nessuno sei già finito nei guai: stanno rubando tutti i tuoi dati sensibili

Da systemscue.it: La promessa del titolo “sei già finito nei guai” è da intendersi come il rischio concreto di essere diventato un bersaglio per truffatori che stanno cercando di rubare i tuoi dati sensibili attraverso ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Uomo spara due colpi di pistola nel centro di Pavia : denunciato dai Carabinieri.

Un cittadino albanese di 31 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Pavia dopo aver spara to due colpi di pistola dal suo appartamento in pieno centro città, senza alcun motivo apparente.