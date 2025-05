Un treno notturno l' Espresso Riviera collegherà in estate l’Italia alla Costa Azzurra partendo da Roma e arrivando fino a Marsiglia

L ’ Espresso Riviera sta per tornare. Si tratta del treno notturno di FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS), che quest’estate collegherà direttamente Roma, Genova e il ponente ligure con la Costa Azzurra, fino a Marsiglia. Il treno unirà Roma alla Francia, ma anche a Montecarlo. Una bella occasione per tornare a viaggiare con un ritmo più lento, assaporando i paesaggi che cambiano dal finestrino. Leggi anche › Verso Parigi in treno, riapre la tratta chiusa dal 2023 Il servizio sarà operativo a partire da venerdì 4 luglio fino a sabato 30 agosto 2025, con partenza ogni venerdì dalla stazione di Roma Termini e arrivo a Marsiglia nella giornata di sabato. Il viaggio di ritorno è previsto con partenza da Marsiglia il sabato e arrivo a Roma la domenica mattina. Anche i viaggiatori che partiranno da Genova – dove sono previste coincidenze con i treni in arrivo da Milano – potranno raggiungere la Francia senza effettuare cambi. 🔗Leggi su Iodonna.it

