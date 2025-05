Così come temeva una vittoria del “filo-russo” Calin Georgescu, escluso definitivamente dalla competizione elettorale in Romania dopo che il suo ricorso presso la Corte Suprema è stato respinto, ora Bruxelles ha timore che prevalga George Simion, leader della destra romena che domenica sfiderĂ al secondo turno delle elezioni presidenziali il sindaco di Bucarest Nicusor Dan. Leader del partito romeno Aur che ha incontrato a Roma, questa settimana, la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, descrivendo quest’ultimo come “un grande amico”. PerchĂ© Bruxelles teme Simion. Un’eventuale vittoria di Simion, come riportato da Politico, sta suscitando forti timori a Bruxelles, dove si teme che il candidato possa unirsi al duo di “sabotatori” – ovvero i “non allineati” al partito della guerra europeo – composto dal premier ungherese Viktor Orbán e da quello slovacco Robert Fico, minacciando il sostegno dell’Ue all’Ucraina. 🔗Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Un terremoto in Romania? La possibile vittoria di George Simion preoccupa la Ue