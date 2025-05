Un teatro di Gallarate potrebbe ospitare il Remigration Summit Salvini | “Non possiamo vietarlo non siamo in Urss”

A Gallarate, il teatro Condominio Vittorio Gassman emerge come possibile sede per il Remigration Summit di Matteo Salvini. L’eventuale scelta di questa location, gestita privatamente nonostante sia pubblica, solleva interrogativi e discussioni. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’interesse cresce attorno a questa iniziativa controversa.

Spunta una nuova ipotesi tra le possibili location del Remigration Summit: il teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate, in provincia di Varese. La struttura è pubblica ma controllata da un gestore privato. Al momento non ci sono conferme sulla sede, ma ci sono alte probabilitĂ che la conferenza si svolga comunque all'interno del Comune.

Un teatro di Gallarate potrebbe ospitare il Remigration Summit, Salvini: “Non possiamo vietarlo, non siamo in Urss”

Ipotesi Gallarate per il Summit, vertice in prefettura

