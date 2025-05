Un tablet per Pierluigi | Rotary Club e Radio Isav sostengono i figli dei malati di Sla

Il Rotary Club di Francavilla al Mare e Radio Isav si uniscono per supportare i figli dei malati di SLA. Oggi, Pierluigi, studente di seconda media a Miglianico e orfano di padre a causa di questa malattia, ha ricevuto un tablet come gesto di solidarietà e sostegno, continuando un'importante iniziativa di aiuto e incoraggiamento.

Prosegue l'impegno di radio Isav a sostenere i figli dei malati di Sla. Pierluigi, studente di seconda media a Miglianico, ha perso suo padre, Alessandro Scioli, il 24 ottobre 2020 a soli 43 anni, a causa della Sla e oggi ha ricevuto un tablet donato dal Rotary club Francavilla al Mare e dal. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Un tablet per Pierluigi: Rotary Club e Radio Isav sostengono i figli dei malati di Sla

Su questo argomento da altre fonti

Borse di studio con il Rotary:. Olivetti premiato

Come scrive msn.com: Dai tablet per la didattica a distanza al supporto per l’acquisto di testi scolastici. Continua la collaborazione dei Rotary ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Omicidio Ilenia Fabbri : Pierluigi Barbieri ha confessato

C'è una prima confessione per l'omicidio di Ilenia Fabbri, la donna di 46 anni uccisa nella sua casa il 6 febbraio a Faenza (Ravenna).