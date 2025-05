Un solo operatore in presidio alla diga di Sardegnana | Sicurezza a rischio in caso di maltempo

Carona. Risale alla fine di marzo l’annuncio di Enel Green Power, controllata del gruppo Enel, dell’avvio di una sperimentazione estiva che prevede il presidio con un solo operatore in alcune dighe montane di alta quota nel Nord Italia. In Bergamasca l’unico impianto coinvolto nella riorganizzazione è la diga di Sardegnana, in territorio di Carona. La decisione dell’azienda è stata fortemente criticata dai sindacati, che sostengono come la sicurezza non possa essere “oggetto di sperimentazioni: anteporre logiche di risparmio a salute e sicurezza è inaccettabile”. La sperimentazione riguarda impianti sopra i 1.700 metri di altitudine dove, secondo le associazioni sindacali, “le condizioni ambientali e operative possono rapidamente diventare critiche”. Convocati i lavoratori interessati, le sigle Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil hanno anche raccolto una serie di testimonianze che confermerebbero l’imprevedibilità del lavoro in diga. 🔗Leggi su Bergamonews.it

