Un posto al sole | Michele recupera la voglia di lottare e vivere

In "Un posto al sole", Michele riscopre la passione per la vita leggendo le lettere del padre, un coraggioso giornalista antimafia che ha sacrificato tutto per la verità. Questa rinnovata ispirazione lo spinge a combattere e a lavorare con determinazione, mentre Vincenzo Gagliotti si avvicina a un destino che metterà alla prova il suo coraggio.

Michele rilegge tutte le lettere del padre e riscopre un giornalista antimafia che ha rinunciato alla famiglia pur di adoperarsi nel suo lavoro con impegno e coraggio, a dispetto di minacce e affetti. Questo gli fa tornare la voglia di lottare, lavorare e vivere. Vincenzo Gagliotti invece si avvicina sempre più a Elena, ma Marina avverte la figlia di stargli alla larga. Neanche a dirlo, poi, una nuova intemerata si scaglia contro i cantieri Ferri. La famiglia dell’imprenditore deceduto sulla loro barca non ha accettato l’accordo extra giudiziale, e ciò diventa una clava contro l’impresa. Per questo Marina e Roberto decidono di convocare una conferenza stampa per rilasciare dichiarazioni di serenità ai media. Ma l’imprevedibile Gagliotti, a sorpresa, prende la parola e annuncia un cambio di vertici, non concordato, per i cantieri. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un posto al sole: Michele recupera la voglia di lottare e vivere

