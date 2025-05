un mercoledì da leoni

Di Flavio Verzola. Niente onde californiane, niente surf e guerra del Vietnam, niente Beach Boys, ma solo una esaltante serata primaverile romana, che merita uno strappo alla regola. Un editoriale che, per una volta, non vede l’Inter protagonista, ma solo spettatrice sonnecchiosa e gufante. Come insegna il teorema di Prisco, maestro di vita per tutti noi: “Tifo Inter e tutte le squadre che giocano contro Milan e Juve”. Così guardiamo la finale di Coppa Italia con moderato interesse, giusto perché l’eliminazione, dovuta a demeriti nostri e a qualche piede avversario, brucia ancora. Non è che la banda Orsolini ci stia particolarmente simpatica, ma il nemico del mio nemico è mio amico, o quasi. Quindi si cerca il male minore e si tifa Bologna, con il rammarico di non essere noi all’Olimpico. In ogni caso, una fastidiosa sciatalgia mi avrebbe impedito di esserci, quindi Brufen prima del fischio d’inizio, alla disperata ricerca di una posizione sul divano che dia meno dolore. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it

