Un libro di corsa – Bel modo di morire. Torna Bella Mackie con un nuovo libro: Bel modo di morire. Il protagonsita è Anthony Wistern, un uomo della finanza che colleziona nemici come fossero farfalle. Alla sua festa di sessant’anni, arriva l’intoppo: muore. Chi lo ha ucciso? Gli indiziati più facili da perseguire sono la moglie Olivia e i figli. Se fosse così il libro sarebbe già finito, infatti la risposta non è così semplice. In questa trama c’è un motore che accomuna tutti i personaggi: i soldi. Un aiutino? Anthony non è l’unico morto. RECENSIONI VELOCI 🔗Leggi su Tpi.it

