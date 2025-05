Un giorno a Naro | gara di enduro prodotti tipici e visite ai monumenti

Immergiti nel fascino di Naro, domenica 18 maggio, con una giornata dedicata ai motori e ai sapori locali. Unisciti alla seconda tappa del campionato regionale di enduro in piazza Padre Favara, seguito da degustazioni di prodotti tipici e visite ai monumenti. Scopri la bellezza della “Fulgentissima” e festeggia l’inizio della celebrazione di San Calogero!

Una giornata per riscoprire la “Fulgentissima”. A Naro, domenica 18 maggio, diverse attivitĂ tra degustazioni, motori, visite guidate e l’inizio della festa di San Calogero. Alle 9, in piazza Padre Favara, la seconda tappa del campionato regionale di enduro. Alle 10 la visita guidata dei. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - “Un giorno a Naro”: gara di enduro, prodotti tipici e visite ai monumenti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

COPPA ENDURO RIPARTE DA PIETRA LIGURE: DANIEL BOOKER VINCE AL FOTOFINISH

Da pianetamountainbike.it: La stagione 2025 della UCI Enduro World Cup è iniziata dalla Penisola, con la prima tappa direttamente da Pietra Ligure, nel cuore della Finale Outdoor Re ...

Michelin partner All-Enduro: le 4 tappe delle gare MTB

Si legge su sicurmoto.it: In qualità di sponsor, Michelin non solo brandizzerà i percorsi gara, ma sarà presente con uno stand dedicato in ogni tappa del circuito, dove verranno presentate tutte le novità della propria gamma ...

Coppa del Mondo Mtb, iscrizioni aperte per l’Enduro Open di Pietra Ligure

Da msn.com: Pietra Ligure si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione: la Coppa del Mondo di Enduro ... Le gare EDR Open ed E-EDR Open si terranno sabato 10 maggio, mentre il giorno ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alla Cri di Albiano Magra domani il test gratuito mondiale di epigenetica S-Drive e le visite al seno

Grande colpo messo a segno da Rita Peroni esponente del Comitato locale della Croce Rossa di Albiano Magra Lunigiana.