C’è un punto preciso, lungo via Dante Alighieri a Besana - famosa come il corso della stazione -, dove il tempo si intreccia con il tessuto. È lì che sorge il negozio Mambretti, una istituzione cittadina che quest’anno celebra 65 anni di attività: un traguardo che, nel linguaggio dell’amore, si chiamerebbe “nozze di platino” e in questo caso simboleggia l’unione tra il territorio e un negozio che ha vestito generazioni con stile e passione. Era il 1960 quando Paolo Mambretti, allora ventisettenne, aprì il suo originario, piccolo spazio di vendita. Proveniva da Cibrone (frazione di Nibionno) ma aveva scelto Besana per far sbocciare il sogno, per la presenza della stazione. "Dopo cinque anni passati a lavorare in una grossa azienda all’ingrosso a Milano - racconta il fondatore -, che riforniva negozi in tutta Italia con capi di prima qualità, e dove lavorava mia sorella, ho deciso di passare dall’altro lato del banco e aprire io stesso un mio negozietto". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un filo tra passato e futuro. Lo stile è affare di famiglia