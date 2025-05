Un corso per l’uso del defibrillatore

Domani pomeriggio, dalle 15 alle 18, si terrà il ‘Corso BLS-D: impariamo a usare il defibrillatore’, un’importante opportunità di formazione organizzata da Aps Noi Cerasa, Associazione Pensionati, Associazione Sport Cultura Cerasa e Circolo Acli. Unisciti a noi per acquisire competenze fondamentali che possono salvare vite in situazioni di emergenza.

Si terrà domani pomeriggio dalle ore 15 il 'Corso BLS-D impariamo a usare il defibrillatore'. Un momento di formazione organizzato dall'Aps Noi Cerasa, dalla locale Associazione Pensionati, dall'Associazione Sport Cultura Cerasa e dal Circolo Acli. L'appuntamento si svolgerà dalle 15 alle 18 al centro sociale di Cerasa e al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per info e le ultime iscrizioni si possono chiamare i numeri di telefonia mobile 338.6801042; 349.0547890; 340. 5759241; e 339.4371594. All'iniziativa collabora 'Maredentro'.

