Un cluster per guidare l’AI in Europa L’Iniziativa Roma-Abu Dhabi

Un'importante iniziativa avvia una collaborazione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti per creare il più grande cluster di calcolo per l'intelligenza artificiale in Europa. L'accordo, siglato a Milano dal ministro Adolfo Urso e il ministro dell’Economia degli Emirati, segna un passo significativo verso l'innovazione e lo sviluppo tecnologico nel continente.

Italia e Emirati Arabi Uniti lavorano insieme per la realizzazione del più grande cluster di calcolo per l'intelligenza artificiale in Europa. È questo l'accordo raggiunto oggi a Milano dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha incontrato il ministro dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla bin Touk Al Marri, e il ministro per l'imprenditoria, Alia bint Abdulla Al Mazrui a Milano, accompagnato dal viceministro, Valentino Valentini, a margine della terza edizione di Investopia Europe. In un momento cruciale per le relazioni strategiche tra Emirati Arabi Uniti e Italia, G42, gruppo attivo nell'ambito dell'intelligenza artificiale con sede ad Abu Dhabi, ha annunciato oggi – attraverso la sua controllata Core42 – una partnership strategica con iGenius, azienda italiana che opera nei modelli di intelligenza artificiale per settori altamente regolamentati.

Un cluster per guidare l'AI in Europa. L'Iniziativa Roma-Abu Dhabi

