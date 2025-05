Un chicco di riso cambia il mondo | torna la campagna Focsiv per il diritto al cibo

Un chicco di riso può davvero cambiare il mondo. Il 17-18 maggio e il 24-25 maggio torna la campagna Focsiv per il diritto al cibo, "Abbiamo riso per una cosa seria". Nelle piazze e nelle parrocchie italiane, verrà venduto riso solidale per sostenere 27 progetti in 17 paesi. Unisciti a noi per fare la differenza!

Nelle piazze e nelle parrocchie italiane il 17-18 maggio e poi il 24-25: riso solidale per sostenere 27 progetti in 17 Paesi. Torna nelle piazze e nelle parrocchie d’Italia la Campagna Focsiv “A bbiamo riso per una cosa seria ”: l’appuntamento è per sabato 17 e domenica 18 maggio e poi nel fine settimana successivo, quello di sabato 24 e domenica 25 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un’agricoltura familiare sostenibile, attraverso interventi di cooperazione in Italia e nel mondo, saranno in offerta chicchi di riso certificati, coltivati con l’esperienza e la qualità del territorio: prodotti dalla Riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro, in provincia di Vercelli, saranno proposti e distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 (sette) euro. I fondi raccolti in questo modo serviranno a finanziare 27 progetti di cooperazione e solidarietà realizzati in 17 Paesi e quattro continenti a favore di 12. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

Un chicco di riso cambia il mondo: torna la campagna Focsiv per il diritto al cibo

Nelle piazze e nelle parrocchie italiane il 17, 18, 24 e 25 maggio. Riso solidale per sostenere 27 progetti in 17 Paesi

Un chicco di riso cambia il mondo: torna la Campagna Focsiv per il diritto al cibo

Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, attraverso interventi di cooperazione in Italia e nel mondo

