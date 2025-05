Un bambino di 10 anni si è perso al Colosseo

Un bambino di 10 anni ha vissuto attimi di paura dopo essersi perso al Colosseo. Fortunatamente, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti prontamente. I caschi bianchi del gruppo I Centro, mercoledì 14 maggio, hanno notato il piccolo in difficoltà e si sono attivati per riportarlo in sicurezza.

Un bambino di 10 anni si è perso al Colosseo. Sono stati momenti di paura per il piccolo, smarrito e impaurito. A ritrovarlo sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Secondo quanto appreso, i caschi bianchi del gruppo I Centro - mercoledì 14 maggio - hanno notato il minore. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Un bambino di 10 anni si è perso al Colosseo

Se ne parla anche su altri siti

Un bambino di 10 anni si è perso al Colosseo

Secondo romatoday.it: Momenti di spavento nell'area del parco archeologico. Sul posto gli agenti della polizia locale, che lo hanno ritrovato ...

Bambino scomparso, sospese le ricerche nel Pesarese

Da msn.com: Si tratta di un ragazzino di circa 10 anni che nel tardo pomeriggio di giovedì sarebbe stato visto oltrepassare il cancello del Ponte Vecchio di Vallefoglia. Al momento non ci sono denunce di sparizio ...

Incidente durante una gara di moto, grave bambino milanese di 10 anni

Come scrive milanotoday.it: All'autodromo Borzacchini di Magione, nello scorso fine settimana, si è svolta una tappa del Campionato italiano di velocità Junior 2025 che ha richiamato in Umbria un centinaio di giovani corridori.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il piccolo Rayan non ce l'ha fatta : Morto il bambino di 5 anni caduto in un pozzo in Marocco

Il piccolo Rayan è Morto per le ferite riportate, era rimasto intrappolato a una profondità di circa 32 metri per più di cento ore.