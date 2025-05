Per un cinema muto. Non penso proprio di andare a Cannes, e non soltanto a causa di misantropia, misoginia, misandria (le avversioni le ho tutte). Al Festival, così come in analoghe rassegne, a dire il vero, mostrano di avere sfiducia nei film, non credono siano sufficientemente eloquenti ed eccoli dunque attirare l'attenzione con appelli, dichiarazioni, indignazioni. E pensare che Hithcock gli attori li chiamava “bestiame”. Insomma il contorno si è mangiato il piatto forte, la cornice ha divorato il quadro. Quest’anno però hanno vietato le scarpe da ginnastica, è una buona notizia, se non altro hanno imboccato la strada della redenzione estetica. Proporrei analogo divieto al Salone del Libro di Torino: il culturame sarebbe costretto a darsi una ripulita. Tornando alla Croisette, quando vieteranno anche la parola “Trump” e la parola “Gaza” magari riprenderò ad andare al cinema. 🔗Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un appello al ritorno del cinema muto