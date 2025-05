Un anno fa l’alluvione il sindaco di Bellinzago | Dalle case usciva un fiume d’acqua impressionante Ho temuto per la città | potrebbe accadere ancora

Un anno fa, l’alluvione colpì Bellinzago Lombardo, trasformando le strade in fiumi impetuosi. Il sindaco, visibilmente preoccupato, osservava la devastazione, temendo per la sicurezza della città. Oggi, mentre un nuovo maltempo si profila all'orizzonte, il ricordo di quella notte drammatica riaffiora e le autorità sono pronte a intervenire.

Bellinzago Lombardo (Milano) – Le verifiche tecniche e i sopralluoghi erano partiti già al mattino, con un allerta meteo arancione e una pioggia che ormai da ore era battente e incessante. Duecento millimetri d'acqua, si quantificò poi, in meno di dodici ore. A metà giornata, era il 15 maggio 2024, il disastro, provocato dallo straripare, concomitante, del torrente Trobbia e de Naviglio Martesana. L'epicentro lungo l'asta di Villa Fornaci, a cavallo fra i comuni di Bellinzago Lombardo e Gessate. Il primo fu il centro più colpito: decine di sfollati, fra gli 8 e i 10 milioni di danni ad abitazioni private e strutture pubbliche. A distanza di un anno esatto giaccone e stivali sono lì, all'ingresso dell'ufficio del sindaco Michele Avola. Pronti. "Da quel giorno ho sempre la sensazione che potrei dover correre all'improvviso.

