Umbria in lutto è morto Alì Rashid

Umbria in lutto per la scomparsa di Alì Rashid, politico, giornalista e attivista palestinese, deceduto due giorni fa a Orvieto. La sua dedizione al dialogo e alla costruzione di legami tra i popoli lascia un vuoto incolmabile. La sua voce continuerà a risuonare nei cuori di chi lo ha conosciuto e ammirato.

Umbria in lutto per la morte di Alì Rashid, politico, giornalista e attivista palestinese da anni trapiantato in Umbria e morto due giorni fa a Orvieto. "La sua voce, sempre impegnata nel dialogo e nella costruzione di ponti tra i popoli, ci mancherà profondamente. Alla famiglia e a tutti.

