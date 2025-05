Ultravox Firenze 2025 il cast dei concerti gratuiti al Parco delle Cascine

Ultravox Firenze 2025 si prepara a trasformare il Parco delle Cascine in un palcoscenico estivo ricco di eventi gratuiti. Concerti, spettacoli, cinema all'aperto e animazione per bambini si alternano a festival e attività sportive, promettendo un'estate intensa e coinvolgente per tutti. Scopri il cartellone completo e preparati a vivere momenti indimenticabili!

Una lunga estate si prospetta quella dell’ Ultravox, festival al Parco delle Cascine di Firenze, con una serie di concerti a ingresso gratuito, ecco il cartellone completo. Concerti, spettacoli, cinema e sport su grande schermo, incontri, animazione per bambini. E poi, festival e feste a tema, sport in compagnia, una rinnovata e sfiziosa proposta drinkfood e molto altro. Che estate sarebbe senza Ultravox Firenze? Da sabato 17 maggio torna lo spazio estivo del Parco delle Cascine, a Firenze. Tutti i giorni dal tramonto a tarda sera, una valanga di proposte per vivere l’estate in relax e allegria, nel fresco del parco della Tinaia, di fronte all’Ippodromo del Visarno. Palco caldissimo, come da tradizione: la serata inaugurale di sabato 17 maggio sarà nel segno degli HSO e del loro poppunk rivisitato per la GenZ. 🔗Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Ultravox Firenze 2025, il cast dei concerti gratuiti al Parco delle Cascine

Ultravox Firenze 2025!

Sul palco 99 Posse, Tre Allegri Ragazzi Morti

Ultravox Firenze 2025: torna lo spazio estivo del Parco delle Cascine con tanti concerti gratuiti

Sul palco fiorentino: 99 Posse, Tre Allegri Ragazzi Morti, Maurizio Carucci, Il Solito Dandy, Elasi, Anna Castiglia, Giorgio Canali, Lamante

Ultravox Firenze, torna lo spazio estivo alle Cascine

Inaugurazione sabato 17 maggio nel segno degli HSO e del loro pop/punk rivisitato per la GenZ Concerti, spettacoli, cinema e sport su grande schermo, incontri, animazione per bambini. E poi, festival

