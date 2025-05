Ultimo atto dei playout Gentile punta sul fattore ' Zac' | Voglio vedere attaccamento alla maglia i tifosi ci daranno una mano

L'ultimo atto dei playout è alle porte e mister Gentile fa leva sul fattore Zac, esortando a mostrare attaccamento alla maglia. I tifosi saranno un’arma in più. Il Foggia si prepara a sfidare il Messina, in un match cruciale per salvaguardare la categoria, un obiettivo che, meno di un anno fa, sembrava già in cassaforte.

L'ultimo atto della stagione. L'esito potrebbe ridefinire sensibilmente non solo i semplici contorni del futuro, ma soprattutto i connotati principali. Il Foggia attende il Messina per raggiungere un obiettivo che dieci mesi fa sembrava del tutto acquisito: il mantenimento della categoria. Invece. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Ultimo atto dei playout, Gentile punta sul fattore 'Zac': "Voglio vedere attaccamento alla maglia, i tifosi ci daranno una mano"

A Messina il Foggia si gioca il futuro, Gentile: "La squadra è carica, ma serve il sostegno di tutti"

Riporta foggiatoday.it: Domani pomeriggio al 'San Filippo-Franco Scoglio' la gara di andata dei playout. Recupera Mazzocco, out Danzi, Vezzoni e gli squalificati Camigliano e De Lucia: "Chi giocherà anche solo un minuto dovr ...

Messina e Foggia non si fanno male, primo atto senza gol: si decide tutto allo 'Zac'

Secondo foggiatoday.it: Al 'San Filippo-Franco Scoglio' finisce 0-0 la gara di andata dei playout di Serie C girone C. Gara equilibrata e con poche emozioni. Rossoneri pericolosi soprattutto nella seconda frazione con due cl ...

