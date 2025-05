Uffici postali chiusi Cgil annuncia la mobilitazione | Disagi nelle periferie così i cittadini non ce la fanno

La CGIL annuncia una mobilitazione contro la chiusura di oltre 700 uffici postali da parte di Poste Italiane, un provvedimento che colpirà duramente le periferie. I cittadini di Corpolò, Vergiano e San Lorenzo in Correggiano già avvertono i disagi. La protesta non si limita a questo, ma sostiene anche il 'sì' ai referendum su lavoro e cittadinanza.

Oltre 700 uffici che Poste italiane prevede di chiudere su tutto il territorio nazionale. Tra questi, anche i presidi di Corpolò, Vergiano e San Lorenzo in Correggiano. Per protestare contro la decisione, e anche per sostenere le ragioni del ‘sì’ ai referendum su lavoro e cittadinanza, Cgil ha. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Uffici postali chiusi, Cgil annuncia la mobilitazione: "Disagi nelle periferie, così i cittadini non ce la fanno"

