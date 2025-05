UEFA contro FIFA | Infantino in ritardo Ceferin e i presidenti europei lasciano il congresso

Tensioni tra UEFA e FIFA durante il 75esimo Congresso FIFA, con il presidente Aleksander Ceferin e altri dirigenti europei che abbandonano l'evento in segno di protesta. La causa? Il ritardo ingiustificato di Gianni Infantino, arrivato dopo un lungo viaggio in Medio Oriente, ha scatenato le ire dei rappresentanti delle federazioni europee.

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin e altri rappresentanti delle federazioni europee hanno lasciato anzitempo il 75esimo Congresso FIFA in protesta contro Gianni Infantino. Il presidente della FIFA, infatti, è arrivato in netto ritardo ai lavori a causa di un viaggio prolungato in Medio Oriente con Donald Trump. L’assenza del numero uno del calcio mondiale ha indignato i presenti. A Luque, in Paraguay, erano 210 le federazioni nazionali a partecipare. La UEFA è andata all’attacco: «Cambiare il calendario all’ultimo minuto per quella che sembra essere semplicemente una questione di tornaconto politico privato non fa bene al calcio e sembra mettere i suoi interessi in secondo piano». I lavori sono iniziati con due ore di ritardo, ma approfittando di una pausa Ceferin e altri leader sono andati via. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - UEFA contro FIFA: Infantino in ritardo, Ceferin e i presidenti europei lasciano il congresso

