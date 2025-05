Ue Meloni oggi a Tirana per vertice Cpe | la ‘partita’ europea di Rama

Oggi Tirana ospita un importante vertice europeo, con la presenza di 47 Capi di Stato e di governo e dei dirigenti delle principali istituzioni europee. Sotto il tema "Un'Europa nuova in un mondo nuovo: unità, cooperazione, azione comune", il summit rappresenta un'opportunità cruciale per discutere le sfide attuali e future del continente.

(Adnkronos) – Quarantasette tra Capi di Stato e di governo, insieme ai vertici delle principali istituzioni europee, pronti a confrontarsi attorno al tema "Un'Europa nuova in un mondo nuovo: unità, cooperazione, azione comune". Oggi Tirana e l'Albania saranno il cuore pulsante della politica continentale, ospitando la sesta edizione del Vertice della Comunità politica europea (Cpe): . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

