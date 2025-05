Ue Meloni oggi a Tirana per vertice Cpe | la ‘partita’ europea di Rama

(Adnkronos) – Quarantasette tra Capi di Stato e di governo, insieme ai vertici delle principali istituzioni europee, pronti a confrontarsi attorno al tema “Un’Europa nuova in un mondo nuovo: unità, cooperazione, azione comune”. Oggi Tirana e l’Albania saranno il cuore pulsante della politica continentale, ospitando la sesta edizione del Vertice della Comunità politica europea (Cpe): evento che, per la prima volta, approda nei Balcani occidentali. La cornice sarà quella di Piazza Skanderbeg, la più grande dei Balcani con i suoi 40mila metri quadrati, intitolata all’eroe nazionale albanese Giorgio Castriota. Tra le presenze più attese, quella della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, protagonista di un solido legame con il primo ministro albanese Edi Rama, recentemente riconfermato per un quarto mandato. 🔗Leggi su Ildenaro.it