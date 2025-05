UcrainaMeloni | non ci si chieda di fare foto senza mandare truppe

Tirana, 16 mag. (askanews) – “Non avrebbe senso per noi partecipare a dei formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilitĂ . Credo che sia un fatto di chiarezza e di coerenza e a chi si lamenta” di questo, “l’opposizione per esempio, chiedo la stessa chiarezza e la stessa coerenza. Cioè: ci si chiede di partecipare a questi formati perchĂ© dovremmo mandare le truppe in Ucraina o ci si chiede di partecipare a questi formati per fare una foto e poi dire di no? PerchĂ© in queste cose bisogna essere seri, e io sono una persona seria”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa in piazza Scanderbeg a Tirana dopo il bilaterale con il premier albanese Edi Rama a margine del vertice della ComunitĂ politica europea. L'articolo Ucraina,Meloni: non ci si chieda di fare foto senza mandare truppe proviene da Ildenaro. 🔗Leggi su Ildenaro.it