Ucraina Trump su accordo di pace | Non succederà nulla finché non incontrerò Putin lui in Turchia solo se ci fossi stato io - VIDEO

Donald Trump ha commentato i recenti colloqui di pace tra Russia e Ucraina, sottolineando l'importanza di un incontro diretto con Vladimir Putin. Secondo Trump, senza il suo intervento, non ci saranno progressi significativi. La notizia arriva dopo che Putin ha scelto di inviare una delegazione tecnica in Turchia, escludendo la sua presenza personale.

Il tycoon in merito ai colloqui di Istanbul e sulla delegazione russa in Turchia Donald Trump si è espresso in merito ai colloqui di Istanbul tra Russia e Ucraina. Nelle scorse ore Vladimir Putin ha comunicato che non sarà presente in Turchia, inviando una delegazione tecnica, nella quale man

Si aprono a Istanbul i negoziati per un possibile cessate il fuoco tra Ucraina e Russia, ma senza la presenza di Vladimir Putin.