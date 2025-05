Ucraina | Trump potrebbe chiamare Putin per discutere fine guerra

Donald Trump ha dichiarato la sua intenzione di contattare Vladimir Putin per affrontare la questione della guerra in Ucraina. Durante un viaggio a bordo dell'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato l'importanza di un incontro tra i due leader per cercare una possibile soluzione al conflitto in corso.

Milano, 16 mag. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che “potrebbe” chiamare il presidente russo Vladimir Putin per discutere la fine della guerra russa in Ucraina. “Dobbiamo incontrarci. Ci incontreremo io e lui”, ha poi ribadito a bordo dell’Air Force One, poco prima di partire da Abu Dhabi. Lo riporta la Cnn. “Penso che risolveremo il problema, o forse no, ma almeno lo sapremo. E se non lo risolveremo, sarà molto interessante”, ha sottolineato Trump. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Trump potrebbe chiamare Putin per discutere fine guerra

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina, Trump: “potrei chiamare Putin. Se non risolviamo? Allora, sarà…”

strettoweb.com scrive: Trump ha aperto alla possibilità di una chiamata o un incontro con Putin sulla guerra in Ucraina: e se i due non dovessero ...

Ucraina, Trump: «Nulla accadrà finché io e Putin non ci incontreremo». Zelensky non va a Istanbul. Mosca: compromessi possibili

Scrive ilsole24ore.com: L’agenda del presidente turco Recep Tayyip Erdogan non prevede alcun incontro con le delegazioni russa ed ucraina impegnate negli odierni colloqui ad Ankara, ma riceverà il presidente ucraino Volodymy ...

Prove colloqui Russia-Ucraina, si auspica faccia a faccia Trump-Putin

notizie.tiscali.it scrive: Roma, 15 mag. (askanews) - Un faccia a faccia tra il presidente americano Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin sarebbe ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina-Russia - Trump: Guerra è colpa di Biden

La Russia non avrebbe attaccato l'Ucraina: appena me ne sono andato, hanno iniziato a mettersi in fila al confine, ha continuato l'ex presidente, sottolineando che in un primo momento ha pensato che così schierando le truppe Vladimir Putin volesse mettersi in una posizione di forza per negoziare.