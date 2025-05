Ucraina Tajani Putin vuole allontanare l’accordo per il cessate il fuoco

In un'analisi del conflitto in Ucraina, il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha affermato che Putin sta deliberatamente ritardando un accordo per il cessate il fuoco. Oltre a mirare a una maggiore conquista territoriale, il leader russo affronta pressioni interne legate ai costi elevati dell'esercito, creando una situazione complessa e tesa.

ROMA (ITALPRESS) – “Putin sta cercando di allontanare il più possibile il cessate il fuoco per due motivi: innanzitutto cerca di conquistare più territori possibili; inoltre, ha un problema interno, ha un esercito di 1 milione di uomini che vengono pagati molto di più degli operai russi e deve pensare a come risolvere questo problema. Tutta l’industria russa punta alla difesa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Cinque Minuti su Rai1. “Ecco perché americani ed europei ritengono si debbano infliggere nuove sanzioni alla Russia perché mettendo in difficoltà Putin da un punto di vista economico, lui sarà costretto a pagare di meno i suoi militari e dovrà venire a più miti consigli e trovare un accordo sul cessate il fuoco”, aggiunge. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS) Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Ucraina, Tajani “Putin vuole allontanare l’accordo per il cessate il fuoco”

