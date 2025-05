Ucraina Tajani Palla nelle mani della Russia decida cosa fare

In un contesto di crescente tensione, il Vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, sottolinea la responsabilità della Russia nel decidere il futuro del conflitto con l'Ucraina. Nonostante le difficoltà, l'Europa si impegna a promuovere un dialogo costruttivo e a lavorare per una pace giusta e duratura.

ROMA (ITALPRESS) – "È tutto molto difficile, la palla è nella mano della Russia che deve decidere cosa fare, mi sembra che non sia molto intenzionata ad accelerare i tempi del dialogo con l'Ucraina. Noi continueremo a lavorare per la pace, una pace giusta, e daremo il massimo perché si possa concludere una stagione di guerre lì ma anche a Gaza". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione della seconda edizione del progetto "Sport e Innovazione Made in Italy" alla Farnesina.

