Ucraina Tajani | Colloqui difficili Russia sembra non volere l’intesa

I colloqui tra Ucraina e Russia si rivelano sempre più complessi, con la Russia che sembra riluttante a trovare un accordo. Antonio Tajani sottolinea che la situazione richiede urgentemente una svolta, mentre l'Europa si impegna a fare tutto il possibile per porre fine ai conflitti in Ucraina, Gaza e Libia. La palla, però, è nelle mani di Mosca.

“È tutto molto difficile, la palla è in mano alla Russia che deve decidere cosa fare ma non mi sembra intenzionata ad accelerare i tempi del dialogo con l’Ucraina. Noi faremo i massimo per concludere questa stagione di guerre in Ucraina ma anche a Gaza, in Libia dove siamo riusciti a portare a casa gli Italiani che volevano tornare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione del secondo rapporto su “Sport e innovazione” alla Farnesina. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Tajani: “Colloqui difficili, Russia sembra non volere l’intesa”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ucraina, Tajani: “Colloqui difficili, Russia sembra non volere l’intesa"

stream24.ilsole24ore.com scrive: (LaPresse) “E tutto molto difficile, la palla è in mano alla Russia che deve decidere cosa fare ma non mi sembra intenzionata ad accelerare i ...

Ucraina, Tajani “Difficile fidarsi delle aperture di Putin”

Come scrive ticinonotizie.it: ESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – “Ho incontrato a Verona il vicepremier Kuleba, abbiamo parlato della ricostruzione ucraina in vista della conferenza in Italia a luglio ma è diffi ...

Ucraina, Tajani svela tutto: il motivo perché Putin non vuole la pace

Secondo msn.com: La guerra in Ucraina continua a dominare l’agenda geopolitica globale, Tajani lo sa bene. Le iniziative diplomatiche intraprese da Stati e alleanze internazionali mirano a favorire un cessate il fuoco ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guerra Ucraina : La Russia ha mentito all'Onu, questa è una guerra mondiale

“Abbiamo immagini che confermano la presenza di fosse comuni a Bucha. E questa non è solo un'accusa non verificata sui social.