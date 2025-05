Ucraina | Starmer Putin deve pagare prezzo per aver rifiutato pace

Il premier britannico Keir Starmer ha dichiarato a Milano che Vladimir Putin deve affrontare le conseguenze del suo rifiuto di perseguire la pace in Ucraina. Sottolineando il costo umano dell'aggressione russa, ha sostenuto che i cittadini ucraini e quelli europei stanno pagando per le azioni del leader russo.

Milano, 16 mag. (LaPresse) – “I cittadini ucraini e di tutto il mondo hanno pagato il prezzo dell’aggressione di Putin in Ucraina e in tutta Europa, ora lui deve pagare il prezzo per aver rifiutato la pace”. Così il premier britannico, Keir Starmer, in una dichiarazione resa nota dal governo britannico. “Le tattica di Putin di tergiversare e temporeggiare, mentre continua a uccidere e a causare spargimenti di sangue in tutta l’Ucraina, è intollerabile”, ha aggiunto in vista del vertice di oggi dell’Epc (ComunitĂ politica europea) in programma a Tirana. “Negli ultimi tre anni, l’Ucraina ha lottato per la pace e la sicurezza, mentre la Russia – ha sottolineato Starmer – ha mandato a morte migliaia di giovani uomini e donne e ha compromesso la stabilitĂ globale. Insieme agli Stati Uniti e a oltre 30 altri partner, siamo stati chiari sul fatto che non tollereremo che la Russia rinvii il cessate il fuoco. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Starmer, Putin deve pagare prezzo per aver rifiutato pace

Altre fonti ne stanno dando notizia

Starmer, Putin deve pagare per il suo rifiuto della pace

Come scrive corriere.it: Le notizie di venerdì 16 maggio sul conflitto in Ucraina, in diretta. L'inizio dei colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina a Istanbul è prevista oggi alle 10 ora locale (le 9 ora italiana) ...

Starmer: Putin deve pagare per il rifiuto della pace con l'Ucraina

Da quotidiano.net: Keir Starmer esorta a sanzionare Putin per il suo rifiuto di pace con l'Ucraina, in vista del vertice in Albania.

Ucraina, negoziati di Istanbul senza Putin. Starmer: "Pagherà un prezzo per aver rifiutato la pace"

Come scrive affaritaliani.it: Questa mattina a Istanbul inizieranno i negoziati per la tregua in Ucraina. Ma saranno più le assenze delle presenze al tavolo dopo la decisione di Putin non solo di non partecipare al vertice in Turc ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Samsung Galaxy S21 / S30: Prezzo, DisponibilitĂ , Scheda tecnica, Tutto Quello Che Sappiamo

Quest'anno, i Galaxy S20 hanno raggiunto livelli piuttosto alti. Sfruttando un nuovo design, i Galaxy S20, S20 + e S20 Ultra si sono distinti anche nella sezione fotografica grazie a nuovissimi sensori.