Ucraina-Russia oggi i colloqui tra delegazioni | incontri senza Zelensky e Putin

(Adnkronos) – Dopo essere slittati di 24 ore rispetto ai programmi, iniziano oggi venerdì 16 marzo i colloqui di pace tra Ucraina e Russia a Istanbul. I due Paesi sono rappresentati da due delegazioni, cui è stato affidato il compito di trattare per arrivare almeno a una possibile tregua. Fuori dai negoziati, momentaneamente, i rispettivi leader: dopo il forfait di Vladimir Putin, ieri anche Volodymyr Zelensky ha infatti annunciato che non presenzierà agli incontri. Una decisione comunicata dopo il faccia a faccia ad Ankara con il presidente Erdogan, dove il leader ucraino non ha nascosto il suo disappunto. Quello di Putin e Mosca, ha puntato il dito, “è un segno di mancanza di rispetto, verso il mondo e verso tutti i partner”, ha detto, accusando ancora una volta la Russia “di non avere alcuna intenzione di porre fine alla guerra”, ma anche di aver inviato a Istanbul una delegazione “di livello piuttosto basso” e che quella del Cremlino sembra essere “più una messinscena teatrale che una cosa seria”. 🔗Leggi su Ildenaro.it