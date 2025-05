Prendono il via oggi alle 10 ora locale – le 9 in Italia – i colloqui di pace a Istanbul in Turchia tra Russia e Ucraina. Lo ha annunciato il capo della delegazione di Mosca, Vladimir Medinsky, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. Ai colloqui non ci saranno nĂ© il presidente russo Vladimir Putin nĂ© quello ucraino Volodymyr Zelensky, che è in Turchia dove ha incontrato il presidente Recep Tayyip Erdogan ma ha deciso di mandare una delegazione ai negoziati. La tensione tra le due parti resta alta con reciproche critiche lungo tutta la giornata di ieri, giovedì, mentre il presidente americano Donald Trump ha espresso perplessitĂ sul buon esito dei colloqui: “ Fino a quando non incontrerò Putin non succederĂ nulla “. Ecco tutte le notizie di oggi IN AGGIORNAMENTO Consigliere Zelensky: “Unica risposta serie un nuovo ciclo di sanzioni”. 🔗Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina-Russia, colloqui oggi a Istanbul senza Zelensky e Putin