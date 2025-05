Ucraina No Entry Zone

L'assenza di Putin al vertice in Turchia lascia aperte molte interrogativi. Sarebbe stato possibile un cambiamento nella dinamica del conflitto in Ucraina? Nonostante le speculazioni, discutere di dettagli territoriali sembra lontano dalle priorità di un leader come Putin. Analizziamo quindi cosa realmente significano queste scelte strategiche nel contesto geopolitico attuale.

Se Putin fosse andato al vertice in Turchia, sarebbe cambiato qualcosa? Non credo. E poi non ce lo vedo Putin a discutere delle minutaglie: territori, confini, paralleli, ecc. Questa è roba da tecnici, non da capi di Stato. Gianni Savona via email Gentile lettore, esatto. Da che mondo è mondo prima si incontrano i tecnici e solo dopo i leader decidono. L’inverso non esiste. Pensare che Putin si lasciasse convocare da Zelensky era surreale. Giorni fa, mentre regnava l’incertezza (Putin va? Non va?), scrivevo sui social: “Penso che Putin non andrà. Sarebbe assurdo, senza che prima gli sherpa delle due squadre abbiano dissodato il terreno. Zelensky lo sa e quindi si presenterà per poi cantare vittoria: ‘Putin non è venuto! Non vuole la pace!’”. La verità è che Kiev, su consiglio dell’Europa, fa solo finta di voler trattare. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ucraina No Entry Zone

Segnala lanotiziagiornale.it: Se Putin fosse andato al vertice in Turchia, sarebbe cambiato qualcosa? Non credo. E poi non ce lo vedo Putin a discutere delle minutaglie: territori, ... Read more ...

Ucraina: Sensi (Pd), ‘no fly zone per una pace giusta’

Si legge su sardiniapost.it: Roma, 13 apr (Adnkronos) – “La pace giusta, oggi, si chiama no fly zone. Chiudere il cielo per difendere gli ucraini e la libertà europea. Era dal primo giorno così, continua a esserlo ora dopo Sumy”.

Guerra in Ucraina. La Nato non applica la “no fly zone”. Zelensky:“Così date l’ok ai bombardamenti”

Riporta ilcorrieredelgiorno.it: Il presidente ucraino ha criticato la decisione della Nato di non istituire una no-fly zone in Ucraina. “Oggi la leadership dell’Alleanza ha dato luce verde all’ulteriore bombardamento di città e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina : presidente Zelensky è pronto a vedere Putin

Il presidente Zelensky è pronto a incontrare Putin "anche oggi": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, osservando che negli incontri delle delegazioni di Ucraina e Russia si è posta una serie di questioni che i negoziatori non possono risolvere da soli "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualcosa, ma semplicemente non hanno un mandato per risolvere tutti i problemi.