Ucraina Meloni | Si è visto chi è disponibile a passi verso la pace

In un contesto geopolitico complesso, la questione ucraina continua a dividere le opinioni. Durante un recente dibattito a Tirana, Meloni ha sottolineato la necessità di individuare chi è realmente disposto a favorire la pace, evidenziando l'importanza di perseverare nel dialogo e nella ricerca di soluzioni per porre fine al conflitto.

Tirana, 16 mag. (askanews) -Sull'Ucraina "si è visto in queste ore, rispetto a una certa propaganda, chi sia disponibile a fare dei passi importanti in favore della pace e chi invece sia chiaramente meno disponibile. Penso però che non dobbiamo gettare la spugna, penso che dobbiamo insistere per un cessate il fuoco incondizionato e insistere per un accordo di pace serio, che preveda garanzie di sicurezza per l'Ucraina e lavorare anche in questi formati per questo obiettivo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo ai lavori della Comunità politica europea (Cpe) a Tirana. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, Meloni: "Si è visto chi è disponibile a passi verso la pace"

