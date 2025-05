Ucraina Meloni | senza senso partecipare a riunioni su invio truppe

Tirana, 16 mag. (askanews) – Il premier Meloni ha chiarito la posizione dell'Italia riguardo alla partecipazione alle riunioni sui rinforzi militari in Ucraina. In un contesto di crescente tensione, ha ribadito che il Paese non intende inviare truppe, sollevando interrogativi sul senso di un dibattito che sembra distaccarsi dalla realtà degli impegni italiani.

Tirana, 16 mag. (askanews) – "Rispetto a questo dibattito sulla mancata presenza italiana nelle riunioni tra Gran Bretagna, Francia, Polonia, Germania e Ucraina, io devo ribadire una cosa che ho già spiegato diverse volte: cioè che l'Italia ha da tempo dichiarato di non essere disponibile a mandare truppe in Ucraina. Non avrebbe senso per noi partecipare a dei formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilità. Credo che sia un fatto di chiarezza e di coerenza". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa in piazza Scanderbeg a Tirana dopo il bilaterale con il premier albanese Edi Rama.

