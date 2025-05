Ucraina Meloni L’Italia non è disponibile all’invio di truppe

In un contesto di crescente tensione mondiale, il Premier Giorgia Meloni ribadisce la posizione dell'Italia riguardo al conflitto ucraino: il Paese non prevede l'invio di truppe. Durante un incontro a Tirana, Meloni ha chiarito la linea di non intervento italiano, evidenziando il rispetto dei principi di non coinvolgimento diretto in operazioni militari.

TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – “Rispetto a questo dibattito sulla mancata presenza italiana nelle riunioni tra Gran Bretagna, Francia, Polonia, Germania e Ucraina io devo ribadire una cosa che ho già spiegato diverse volte, e cioé che l’Italia ha da tempo dichiarato di non essere disponibile a mandare truppe in Ucraina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a margine della riunione della Comunità Politica Europea, a Tirana. “Non avrebbe senso per noi partecipare a dei formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilità”, ha aggiunto. gtrsat (Fonte video: Palazzo Chigi) Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Ucraina, Meloni “L’Italia non è disponibile all’invio di truppe”

