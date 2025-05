Ucraina Meloni Italia coerente non è disponibile a inviare truppe Macron Il vertice era sul cessate il fuoco

In occasione del vertice a Tirana, il presidente Meloni ha riaffermato che l'Italia non intende inviare truppe in Ucraina, in linea con la posizione già espressa. Il dibattito si concentra sulla mancata partecipazione italiana nelle discussioni con le principali potenze europee, mentre Macron sottolinea l'importanza del cessate il fuoco.

TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – “Rispetto a questo dibattito sulla mancata presenza italiana nelle riunioni tra Gran Bretagna, Francia, Polonia, Germania e Ucraina io devo ribadire una cosa che ho già spiegato diverse volte, e cioè che l’Italia ha da tempo dichiarato di non essere disponibile a mandare truppe in Ucraina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a margine della riunione della Comunità Politica Europea, a Tirana. “Non avrebbe senso per noi partecipare a dei formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilità – ha aggiunto -. Credo che sia un fatto di chiarezza e di coerenza, e a chi si lamenta, l’opposizione per esempio, chiedo la stessa chiarezza e la stessa coerenza. Ci si chiede di partecipare a questi formati perchè dovremmo mandare truppe in Ucraina o ci si chiede di partecipare per fare una foto e poi dire di no? In queste cose bisogna essere seri e io sono una persona seria”. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Ucraina, Meloni “Italia coerente, non è disponibile a inviare truppe”. Macron “Il vertice era sul cessate il fuoco”

