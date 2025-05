Ucraina Macron e Starmer | La posizione di Mosca è inaccettabile ne abbiamo parlato con Trump

A Tirana, durante il vertice della Commissione politica europea, Emmanuel Macron e Keir Starmer hanno espresso con forza la loro contrarietà alla posizione di Mosca nei negoziati per un cessate il fuoco, discutendo l'argomento con Donald Trump. I leader hanno convenuto sull'importanza di coordinare una risposta unitaria per affrontare la situazione in Ucraina.

Da Tirana, dove si trovano per il vertice della Commissione politica europea, Keir Starmer ed Emmanuel Macron hanno concordato con Donald Trump che la posizione della Russia nei negoziati per il cessate il fuoco è inaccettabile, e intendono coordinare una risposta. “Abbiamo appena avuto un incontro con il presidente Zelensky – ha detto il primo ministro britannico – e poi una telefonata con il presidente Trump per discutere gli sviluppi dei negoziati odierni, e la posizione russa è chiaramente inaccettabile”. Il presidente francese ha invece confermato che “nelle prossime ore avremo nuovi colloqui”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Macron e Starmer: “La posizione di Mosca è inaccettabile, ne abbiamo parlato con Trump”

