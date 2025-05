Ucraina Lollobrigida su negoziati Istanbul | Disponibilità Kiev è davanti agli occhi di tutti

“Il nostro auspicio è raggiungere una pace giusta e la disponibilità dell’Ucraina è davanti agli occhi di tutti. La Russia ha avuto un atteggiamento aggressivo e noi ci siamo schierati dalla parte dell’Ucraina per ragioni etiche e politiche. Non può prevalere la violazione del diritto internazionale. Abbiamo sempre capito dove fosse la responsabilità del conflitto”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine della IV edizione dell’ European House Ambrosetti “Verso Sud” in corso a Sorrento. 🔗Leggi su Lapresse.it

