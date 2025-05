Milano, 16 mag. (LaPresse) – “L’Ucraina è pronta per la pace e per un cessate il fuoco duraturo e incondizionato. Siamo anche pronti per incontri e negoziati al più alto livello”. È quanto fa sapere il capo dell’ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak, riferendo dell’incontro avuto a Istanbul con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Stati Uniti, Germania e Francia. “Insieme al ministro della Difesa Rustem Umerov e al viceministro degli Esteri Andrii Sybiha, abbiamo tenuto una riunione con l’inviato presidenziale degli Stati Uniti Keith Kellogg, il consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro britannico Jonathan Powell, il consigliere diplomatico del presidente francese Emmanuel Bonne e il consigliere per la politica estera e di sicurezza del cancelliere tedesco Günter Sautter”, scrive Yermak sui social. 🔗Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina: Kiev insiste, cessate il fuoco sia duraturo e incondizionato