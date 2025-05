Ucraina Kiev e Mosca tornano a parlarsi a Istanbul | Zelensky vuole incontrare Putin

Dopo le minacce e gli insulti delle ultime ore Ucraina e Russia tornano a sedersi allo stesso tavolo a oltre tre anni di distanza dall’inizio del conflitto. Lo scenario è sempre quello di Istanbul e la distanza fra le parti, oggi come allora, resta molto ampia. L’unico piccolo passo in avanti riguarda l’accordo sul maxi scambio di prigionieri in formato “mille per mille” che verrĂ perfezionato nei prossimi giorni. Sul resto è notte fonda. Ucraina: “Richieste inaccettabili”. La delegazione ucraina infatti ha fatto sapere che Mosca ha presentato “richieste inaccettabili” fra cui quella che le truppe ucraine si ritirino da ampie zone del territorio che controllano affinchĂ© possa essere attuato un cessate il fuoco completo. “Sembrava che la delegazione russa volesse deliberatamente mettere sul tavolo proposte irrealizzabili per abbandonare l’incontro di oggi senza alcun risultato”, ha affermato un funzionario ucraino all’Associated Press. 🔗Leggi su Lapresse.it

