Era più che prevedibile l’assenza di Putin ad Istanbul. “Se Trump invitasse personalmente Putin, cambierebbe tutto. Zelensky non è alla pari di Putin e non vuole parlargli faccia a faccia”. Ai media russi indipendenti un funzionario del Cremlino, in forma anonima, ha dichiarato che negoziati “spontanei” alla “condizione dell’avversario” non sono mai stati sul tavolo: “Non è così che facciamo le cose. Prima, i negoziatori nominati svolgono tutto il lavoro preparatorio e solo allora il presidente interviene per discutere i termini concordati in anticipo”. È cosa nota che Putin “non ama essere messo sotto pressione”. Accettare “ l’ultimatum ” dell’invito avrebbe voluto dire “perdere la faccia”. Questa mattina cominceranno i colloqui tra delegazione russa e quella ucraina. Invece del presidente, ad Istanbul è arrivato Vladimir Medinsky, lo stesso mediatore spedito nel 2022 ai negoziati diretti – poi naufragati. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, il Cremlino: “Putin rifiuta faccia a faccia con Zelensky, non è suo pari. Trump lo inviti personalmente”