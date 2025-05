Ucraina il cardinale Parolin | Il fallimento del vertice di Istanbul è tragico

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, commenta il fallimento del vertice di Istanbul, definendolo "tragico". Esprime delusione per l'assenza di progressi verso una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina, sottolineando la necessità di riconsiderare le strategie future per affrontare la crisi. "Siamo di nuovo all'inizio", afferma, evidenziando la fragilità della situazione attuale.

"E' tragico tutto questo perché speravamo che potesse avviarsi un processo magari lento ma con una soluzione pacifica del conflitto e invece siamo di nuovo all'inizio". Lo dice il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin a proposito del vertice di Istanbul. "Adesso vedremo cosa fare ma la situazione è molto difficile, drammatica". Il Papa intende, ha aggiunto, "eventualmente mettere a disposizione il Vaticano, la Santa Sede, per un incontro diretto tra le due parti".

