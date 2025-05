Ucraina al via a Istanbul i colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca Rubio | Non mi aspetto progressi – Diretta

A Istanbul hanno preso il via i colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca, in un clima di grande incertezza. Il senatore Rubio ha espresso scetticismo, affermando di non attendersi progressi significativi. Resta alta l'attenzione internazionale sulla situazione in Ucraina e sugli sviluppi delle trattative di pace.

L'articolo Ucraina, al via a Istanbul i colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Rubio: "Non mi aspetto progressi" – Diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ucraina-Russia, colloqui oggi a Istanbul senza Zelensky e Putin

Come scrive msn.com: Prendono il via oggi alle 10 ora locale - le 9 in Italia - i colloqui di pace a Istanbul in Turchia tra Russia e Ucraina. Lo ha annunciato il capo della ...

Ucraina, al via i colloqui Mosca-Kiev ma senza leader

Segnala italiaoggi.it: I colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina a Istanbul alla fine si faranno. Ma senza Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Dopo una giornata di caos, annunci, smentite e accuse reciproche, la ...

Ucraina-Russia, a Istanbul via ai colloqui ma senza leader. Zelensky: “Da Mosca squadra farsa”. La replica: “Sei un clown”

Lo riporta msn.com: Scambio di accuse tra Kiev e Mosca sui negoziati in corso a Istanbul. Trump: "Non accadrà nulla finché non vedrò Putin". E Zelensky rilancia: pronto a incontrare lo "zar" ...

Ucraina-Russia, colloqui a Istanbul senza Zelensky e Putin: trattative per il cessate il fuoco

Oggi iniziano a Istanbul i nuovi colloqui di pace tra Ucraina e Russia, slittati di 24 ore rispetto al programma originario.